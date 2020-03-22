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الخائنون .. لاعبون باعوا أنديتهم من أجل الأموال

الأحد 22/مارس/2020 - 08:18 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أصبحت لغة المال هي المسيطر الأوحد على عالم كرة القدم في الوقت الحالي، حيث لا مكان للعاطفة أو الإنتماء، فقط المال.



وأصبح السواد الأعظم بين لاعبي كرة القدم يضع المال على رأس أولوياته كلاعب محترف، بل ويجعه المحرك الأول لإختيار قراراته، والتي قد تكون في كثير من الأحيان خاطئة وتؤثر على بريقه ونجوميته.


كما دفع البحث عن الأموال، بعض نجوم كرة القدم لخيانة أنديتهم التي شهدت تألقهم ولمعانهم في عالم كرة القدم، نليقي لكم الضوء على أبرز تلك الأسماء من خلال التقرير التالي.




لويس فيجو

قرر ريال مدريد دفع مبلغ 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد لويس فيجو نجم برشلونة في عام 2000، لتلقبه جماهير برشلونة بـ"الخائن" حتى الآن.




أشلي كول

باع نادي أرسنال الإنجليزي، وإنضم للغريم تشيلسي في صيف عام 2006 مقابل مبلغ زهيد بلغ 7.4 مليون جنيه إسترليني.




كارلوس تيفيز


في عام 2009، قرر كارلوس تيفيز التوجه للجزء الأزرق من مدين مانشستر بعد عامين على سبيل الإعارة مع مانشستر يونايتد من فريق وست هام، حيث إنتقل مقابل 29 مليون يورو.



روبين فان بيرسي

وجعه طعنة نافذة لأرسنال في صيف عام 2012، لينتقل للغريم مانشستر يونايتد مقابل 31 مليون يورو، وإحتفل في أولى أهدافه في أرسنال بقميص مانشستر يونايتد، ليصبح مكروهاً بين جماهير الجانرز.




جوانزالو هيجوايين


يعلم الجميع كم العداء بين نابولي النادي الجنوبي، وتورينو النادي الشمالي في إيطاليا، كل هذا لم يعبأ به هيجوايين حين قرر الإنتقال ليوفنتوس في صيف 2016 مقابل 90 مليون يورو.




نيمار



أشهر الخيانات في تاريخ كرة القدم، تفاجئ العالم بدفع نادي بريس سان جيرمان مبلغ 222 مليون يورو عام 2017، ليتوجه لباريس سان جيرمان ويصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم حتى الآن.



أنطوان جريزمان


على طريقة نيمار، قرر نادي برشلونة دفع مبلغ 120 مليون يورو لنادي أتلتيتكو مدريد، ليتوجه الدولي الفرنسي نحو برشلونة.
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