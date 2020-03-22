مباريات الجولة المقبلة من البريميرليج في حال عودته بعد إيقافه بسبب كورونا

انتشر فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.



وتسبب هذا ال فيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وتركيا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.



وتوقفت كرة القدم توقفت كذلك في دول على رأسها الولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.



وتم تأجيل بطولات كرة القدم في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والإمارات وقطر والسعودية والكويت والمغرب.



توقف الدوري الإنجليزي عند الجولة التاسعة والعشرين بسبب تفشي فيروس كورونا، ويحتل ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 82 نقطة. ويستعرض الفجر مباريات الجولة المقبلة من البريميرليج .