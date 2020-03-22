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تعرف على شروط ميسي من أجل التجديد لبرشلونة

الأحد 22/مارس/2020 - 08:02 ص
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ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة أثار مخاوف جماهير الفريق الكتالوني بشأن إمكانية رحيله في أي وقت قبل التوقيع على عقد جديد.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن عقد ليونيل ميسي الحالي مع برشلونة ينتعي في صيف 2021 لكنه وفقاً للعقد الحالي يمكنه الرحيل بشكل مجاني إذا أراد ذلك في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ليونيل ميسي يرغب في تجديد تعاقده مع برشلونة عاماً بعد عام بالإضافة إلى التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ولاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يرغب في توقيع عقد جديد مع أسطورة النادي ليونيل ميسي للحفاظ عليه لعدة سنوات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي يرى أن التجديد عامًا بعد عام سيكون أفضل على المستوى الإقتصادي بالنسبة له مع وجود خيار الإلغاء من جانبه كل عام وهو مايسمح له بالرحيل مجاناً حينها.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أحد البنود في العقد الحالي لميسي مع برشلونة يحق له حرية القدرة على اتخاذ القرار الذي يسمح له بالرحيل الصيف المقبل مثلما حدث مع إنيستا.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن رغبة ميسي الحالية هي الاستمرار مع برشلونة في الوقت الحالي لكن وفقاً للأوراق الرسمية قد يكون الموسم الأخير له داخل قلعة الكامب نو.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا إلى أن برشلونة أهدر فرصة ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينز نجم إنتر ميلان الإيطالي مقابل مبلغ ضعيف في وقت سابق.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مارتينيز يعتبر الهدف الرئيسي لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأن برشلونة سيقوم بدفع مبلغ 111 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الأرجنتيني مع إنتر ميلان من أجل الحصول على خدماته.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة بدأ بمراقبة لاوتارو مارتينيز في عام 2016 وذلك عقب تألقه في بطولة للشباب تحت 20 عامًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه منذ ذلك الوقت أصبح لاوتارو مارتينيز تحت عيون كشافة برشلونة كهدف مستقبلي على الرغم من أنه كان يلعب في الفريق الثاني لراسينج.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة طور اهتمامه بشأن ضم لاوتارو مارتينيز في موسم 2016/2017، حيث أصبح النجم الأرجنتيني يشارك مع فريقه راسينج محليًا وقاريًا وهو في التاسعة عشر من عمره وسجل 9 أهداف.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه في الموسم التالي زاد لاوتارو مارتينيز من عدد مشاركاته كأساسي بالإضافة إلى تسجيله 18 هدفًا رفقة راسينج وكان كشافو برشلونة يشاهدون مباريات لاوتارو مارتينيز مباشرة من الملعب.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه تم اقتراح اسم لاوتارو مارتينيز على الإدارة الرياضية في برشلونة لضمه ثم تحدث المسئولون مع ممثليه الذين أكدوا أن قيمة اللاعب تتراوح بين 7 إلى 10 ملايين يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان تدخل في ذلك الوقت وعرض 25 مليون يورو بصورة مفاجئة وحصل على توقيعه في حين رأى برشلونة أن هذا الرقم باهظ في نجم شاب ويعتبر مجرد رهانًا في المستقبل.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية في الآونة الأخيرة بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وافق على العودة إلى ناديه السابق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية نقلاً عن مصادر مقربة من النجم البرازيلي بأنه يرغب في العودة إلى قلعة الكامب نو في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هناك رغبة متبادلة بين برشلونة ونيمار بشأن عودته بعد ثلاث مواسم من الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الخطوة المقبلة من نيمار هي إقناع مسئولي باريس سان جيرمان ببيعه إلى برشلونة على الرغم من صعوبة المهمة.
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