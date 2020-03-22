رهاب فيروس "كورونا" يسيطر على هيفاء وهبي (صورة)





شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها على "تويتر"، صورة مرسومة لإبنة تهدي باقة ورد ورسالة تهنئة إلى والدتها بواسطة جذع شجرة، وذلك خوفا من انتقال عدوى "كورونا" لها، بينما ظهرت كلاهما وهما مترديتان كمامات طبية.





وغردت الفنانة الشهيرة مع الصورة لوالدتها: "ماما، كل عيد وإنتي أوفى قلب وكل سنة وانت صاحبة أصدق جملة: "لا أحد يحبك مثلي، ينعاد على جميع الأمهات بالخير والسعادة".





ومن المقرر أن تشارك هيفاء وهبي خلال موسم دراما رمضان، بمسلسل "أسود فاتح"، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري.



