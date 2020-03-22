كارتيرون يطلب عودة ثلاثي الزمالك المُعار







طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك من مجلس إدارة القلعة البيضاء عودة ثلاثي الفريق المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





عودة ثلاثي الزمالك المعار



واستقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عودة ثلاثي الزمالك أحمد رفعت ورزاق سيسيه وأحمد فتوح لاعبى الفريق المعارين، عقب توضيح المدير الفني لحاجته الفنية للثلاثي خلال الموسم الجديد.





وتنتهى إعارة رفعت وسيسيه من الزمالك إلى الاتحاد السكندرى فى نهاية الموسم الحالى ونفس الأمر بالنسبة إلى إعارة الظهير أحمد فتوح التى تنتهى بنهاية الموسم الحالى بعد إعارته إلى سموحة لمدة موسم ونصف.