فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فكرة رحيل أحمد الشيخ لاعب وسط الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.







رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي



وطالب المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مجلس إدراة الأحمر بالابقاء على أحمد الشيخ ورفضه فكرة رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بسبب حاجته لخدماته الفنية في الفترة المقبلة.







وتدرس لجنة التخطيط والتعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بقاء أحمد الشيخ عبر تجديد تعاقده في الصفوف لفترة إضافية، بناء على تعليمات رنيه فايلر المدير الفني السويسري.