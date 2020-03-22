Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقرير إسباني يكشف كيف أهدر برشلونة التعاقد مع نجم إنتر ميلان

الأحد 22/مارس/2020 - 07:42 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
كشف تقرير إسباني اليوم أن إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو أهدرت فرصة سهلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لضم الاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي بمقابل ضعيف في وقت سابق.


وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" المهاجم الدولي الأرجنتيني مارتينيز هو الهدف الرئيسي لبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز خط هجوم الفريق الكتالوني بالموسم الجديد حيث بدأ مراقبة لاوتارو عام 2016، عقب تألق اللاعب في بطولة للشباب تحت 20 عامًا مع الأرجنتين".



وأضافت الصحيفة الاسبانية:"زاد لاوتارو من عدد مشاركاته كأساسي كما أحرز 18 هدفًا رفقة راسينج الأرجنتيني وكان كشافو برشلونة يشاهدون مباريات مارتينيز مباشرة من الملعب وتم اقتراح اسم لاوتارو على الإدارة الرياضية في برشلونة لضمه، ثم تحدث المسؤولون مع ممثليه الذين أكدوا أن قيمة اللاعب تتراوح بين 7 إلى 10 ملايين يورو لكن نادي إنتر تدخل في ذلك الوقت وعرض 25 مليون يورو بصورة مفاجئة، وحصل على توقيعه، بينما رأى برشلونة أن هذا الرقم باهظ في لاعب شاب ويعد مجرد رهانًا للمستقبل".


يذكر أن العديد من التقارير الاسبانية أكدت أن نادي برشلونة الاسباني قد يدفع مبلغ قدره 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع إنتر، للحصول على خدماته
Advertisements

أخبار تهمك

هل يصيب فيروس كورونا الرجال بعجز جنسي كامل؟ الخبراء يجيبون

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 17 ساعة

رونالدو يخسر بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

طبيب يحذر: استخدام دواء الملاريا للوقاية من "كورونا" يسبب العمى

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ أقل من نصف ساعة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 4 ساعات

شركة السكر: توزيع كولونيا ٥٥٥ على بطاقات التموين لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 14 ساعة

متحدث الحكومة يكشف عن طريقة علاج مصابي فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ"الطيب" على غلق الجامع الأزهر بسبب الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:28 ص

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

04:09 ص

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

06:49 م

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

10:01 م

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status