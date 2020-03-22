تقرير إسباني يكشف كيف أهدر برشلونة التعاقد مع نجم إنتر ميلان

كشف تقرير إسباني اليوم أن إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو أهدرت فرصة سهلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لضم الاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي بمقابل ضعيف في وقت سابق.





وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" المهاجم الدولي الأرجنتيني مارتينيز هو الهدف الرئيسي لبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز خط هجوم الفريق الكتالوني بالموسم الجديد حيث بدأ مراقبة لاوتارو عام 2016، عقب تألق اللاعب في بطولة للشباب تحت 20 عامًا مع الأرجنتين".









وأضافت الصحيفة الاسبانية:"زاد لاوتارو من عدد مشاركاته كأساسي كما أحرز 18 هدفًا رفقة راسينج الأرجنتيني وكان كشافو برشلونة يشاهدون مباريات مارتينيز مباشرة من الملعب وتم اقتراح اسم لاوتارو على الإدارة الرياضية في برشلونة لضمه، ثم تحدث المسؤولون مع ممثليه الذين أكدوا أن قيمة اللاعب تتراوح بين 7 إلى 10 ملايين يورو لكن نادي إنتر تدخل في ذلك الوقت وعرض 25 مليون يورو بصورة مفاجئة، وحصل على توقيعه، بينما رأى برشلونة أن هذا الرقم باهظ في لاعب شاب ويعد مجرد رهانًا للمستقبل".