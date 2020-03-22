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أول تعليق لنجم ريال مدريد من العزل الصحي لفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 07:39 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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عبر اللاعب الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني عن أسفه الشديد بعد خرقه قواعد الحجر الصحي والعزل لفيروس كورونا، عقب العودة لبلده للاحتفال بعيد ميلاد صديقته.


وقال يوفيتش في تصريحات اليوم "كما صرحت سابقًا، لقد كسرت الحجر الصحي، لأنني لا أعرف القواعد هنا أدرك أنه من الصعب تصديق ذلك، لكن هذه الحقيقة في إسبانيا، وحتى في إيطاليا، يسمح لك بالخروج للتخلص من القمامة أو الذهاب إلى الصيدلية أو المتجر، لذلك اعتقدت أن الأمر مماثل هنا، إنه خطئي، ولكنني أعلم الآن القواعد بشكل أفضل، وأعتقد أنه من المهم شرح الأمور جيدًا، خاصة للأشخاص القادمين من الخارج. أنا بالطبع مستعد لقبول عواقب أفعالي".


وأضاف لاعب ريال مدريد:"أحاول فعل شيء مختلف كل يوم. ليس سهلًا البقاء في المنزل طوال الوقت، لأنني معتاد على التدريب أتدرب في المنزل كل يوم الآن، وأريد الاستعداد للعب عندما ينتهي هذا الحجر. لقد كنت أشاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية، وأستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وأحببت دائمًا ألعاب الطاولة، لذا لدي الكثير ونلعب واحدة كل ليلة أول شيء سأفعله بعد انتهاء العزل هو رؤية ابني واحتضانه، أردت العودة إلى بلجراد لرؤيته، لكن الوضع الحالي يمنعني، كما أرغب في قضاء بعض الوقت مع عائلتي أود مساعدة المواطنين أيضا، لكن لا يمكنني تأجيل العودة إلى النادي والمواصلة من حيث توقفت".
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