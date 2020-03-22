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جلسة بين الخطيب وفايلر لتجديد التعاقد بعد تنفيذ المطالب

الأحد 22/مارس/2020 - 07:34 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة يوم الاحد، مرتقبة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم من أجل الحديث حول تجديد تعاقد المدرب والإستمرار لموسم أخر.


وستكون الجلسة، غدًا، الاحد بحضور رئيس القلعة الحمراء مع المدرب السويسري للإتفاق حول العقد الجديد والتجديد لمدة موسم أخر للإحتفاظ بالمدرب الذى أثبت جدارته مع النادي الأهلي خلال الموسم الجاري.


ويسعي الأهلي لتجديد التعاقد قبل نهاية الموسم الحالي، لإعطاء الثقة للمدرب السويسري، وأن يشعر، إن النادي متمسك بخدماته خلال الفترة القادمة.


وسيكون فى جلسة الاحد توقيع العقود، وستبحث خلال الجلسة مع أيضًا لجنة التخطيط الصفقات القادمة للفريق والراحلين، خاصة بعد تنفيذ مطالب فايلر برحيل حسام عاشور وشريف إكرامي وعدم تجديد تعاقدهم، وتجديد التعاقد رسميًا لوليد سليمان ومازال أحمد فتحي قريب من التجديد، ولمعرفة رؤية المدرب للعام القادم.
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