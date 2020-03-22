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برشلونة يحسم مصير كيكي سيتين
الأحد 22/مارس/2020 - 07:32 ص
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محمد جمال
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موقف كيكي سيتين المدير الفنى لبرشلونة من الإستمرار أو الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة.
وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن البارسا إستقر على إستمرار كيكي سيتين على رأس القيادة الفنية وقيادة مشروع البلوجرانا خلال الفترة القادمة.
وأكدت الصحيفة أن هناك جلسة حلال الفترة القادمة بين المدير الفتى وبين مسؤولى البلوجرانا، للتخطيط لكل ما يخص الموسم الجديد، سواء من لاعبين جدد أو راحلين، وحتى منصب المدير الفني، في ظل حالة تعليق النشاط الرياضي فى العالم بسبب فيروس كورونا.
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