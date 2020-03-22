برشلونة يحسم مصير كيكي سيتين







كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موقف كيكي سيتين المدير الفنى لبرشلونة من الإستمرار أو الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة.





وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن البارسا إستقر على إستمرار كيكي سيتين على رأس القيادة الفنية وقيادة مشروع البلوجرانا خلال الفترة القادمة.