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صفقة مدوية.. برشلونة يفاجئ إنتر ميلان بلاعب جديد لضم مارتينيز

الأحد 22/مارس/2020 - 07:30 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة برشلونة الإسبانى بقوة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني للنيراتزوري لاوتارو مارتينيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم خاصة بعد إصابة المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز والجناح عثمان ديمبيلي والذى أصيب خلال الفترة الماضية.


وذكرت صحيفة " توتو ميركاتو" الإيطالية عن دراسة برشلونة إغراء إنتر ميلان ببطاقة اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم الفريق والمُعار لفريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية من أجل الموافقة على بيع مارتينيز.


وأشارت الصحيفة أن على الرغم من وجود بند يحق للعملاق الباڤاري فى شراء اللاعب البرازيلي، أن أفادت تقارير صحفية المانيا تؤكد عدم شراء بايرن للاعب خلال الفترة القادمة.


وأكدت الصحيفة أن برشلونة لا يُمانع من إعارة اللاعب لمدة موسمين قادميبن للإنتر وهو ما سيخفض سعر مارتينيز
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