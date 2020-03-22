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الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن عودة أكرم توفيق إلى الفريق

الأحد 22/مارس/2020 - 07:28 ص
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اكرم
اكرم
حسام مجدي
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اتخذ النادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن عودة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق والمعار لصفوف نادي الجونة.

الأهلي يقرر عودة أكرم توفيق للفريق في نهاية الموسم

وقرر النادي الأهلي عودة أكرم توفيق مرة أخرى للفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته مع نادي الجونة.

وكان أكرم توفيق قد انضم لصفوف نادي الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف النادي الأهلي.

سبب رغبة الأهلي في عودة أكرم توفيق للفريق

واتخذ النادي الأهلي قراره بعودة اكرم توفيق مرة أخرى إلى الفريق بسبب إعلان النادي رسميا التخلي عن حسام عاشور ورحيله لذلك ترى إدارة التخطيط بالنادي الأحمر أن اكرم سيكون افضل بديل لعاشور.

ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري
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