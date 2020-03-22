مفاجأة.. ريال مدريد يعرض نجم الفريق للبيع

قام نادي ريال مدريد الإسباني بعرض واحد من نجوم الفريق إلى البيع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



ريال مدريد يعرض يوفيتش للبيع



وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن نادي ريال مدريد سيعرض الصربي لوكا يوفيتش مهاجم للبيع خلال الفترة القادمة.













وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد عر ض بالفعل خدمات يوفيتش على نادي توتنهام ونادي تشيلسي إذا كان يرغب أحدهم في ضمه الصيف القادم ولكن كلا الناديين لم يردا على العرض حتى الآن.