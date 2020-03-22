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مفاجأة.. ريال مدريد يعرض نجم الفريق للبيع

الأحد 22/مارس/2020 - 07:24 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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قام نادي ريال مدريد الإسباني بعرض واحد من نجوم الفريق إلى البيع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يعرض يوفيتش للبيع

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن نادي ريال مدريد سيعرض الصربي لوكا يوفيتش مهاجم للبيع خلال الفترة القادمة.





 وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد عر ض بالفعل خدمات يوفيتش على نادي توتنهام ونادي تشيلسي إذا كان يرغب أحدهم في ضمه الصيف القادم ولكن كلا الناديين لم يردا على العرض حتى الآن.

سبب رغبة ريال مدريد في بيع لوكا يوفيتش

ويرغب نادي ريال مدريد في بيع يوفيتش لأن النادي لم يستفد من اللاعب بالشكل الأمثل منذ أن تعاقد معه بالاضافه إلى عدم اعتماد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق عليه بشكل أساسي.

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت.

مشاركات لوكا يوفيتش مع نادي ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك لوكا يوفيتش في 24 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.
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