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بعد إلغائها بسبب كورونا.. مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية تبحث عن بدائل

الأحد 22/مارس/2020 - 07:22 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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يبحث منظمو مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية عن بديل للحدث الذي تم إلغائه بسبب جائحة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم عن طريق عرض تلفزيوني أو عبر منصات المسابقة على الإنترنت.

وقال اتحاد البث الأوروبي، الذي قرر إلغاء المسابقة يوم الأربعاء بسبب أزمة كورونا، إنه ”يدرس تقديم برنامج بديل وليس مسابقة“.

ويوروفيجن واحدة من أكبر المسابقات التلفزيونية وكان مقررا إقامتها في مدينة روتردام الهولندية في مايو أيار.

وتعقد المسابقة سنويا منذ عام 1956 وكان من المتوقع أن تجتذب ما يصل إلى 200 مليون مشاهد إلى جانب جمهور يقدر بعشرات الآلاف للحفل الختامي في 16 مايو أيار.

وقال المنظمون ”يدرك اتحاد البث الأوروبي كيف سنفتقد مسابقة يوروفيجن الغنائية هذا العام“.

وأضافوا ”نعتزم تكريم الأغاني المختارة لعام 2020 للمساهمة في توحيد المشاهدين من أنحاء أوروبا والترويح عنهم في هذه الأوقات الصعبة“.

وصرح المنظمون بأنه يمكن للدول أن تقرر إرسال نفس الفنانين الذين اختارتهم للمشاركة هذا العام عند عودة المسابقة في 2021.

لكنهم تابعوا أنه سيتعين على هؤلاء الفنانين تقديم أغنيات جديدة لأنه لن يُسمح بخوض المسابقة بالأغاني التي اختيرت لمسابقة العام الحالي.


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