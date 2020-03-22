تعرف على رسالة مها أحمد لوالدتها في "عيد الأم" (فيديو)

نشرت الفنانة مها أحمد فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، احتوى على صور تجمعها بوالدتها منذ صغرها مهنئة لها بمناسبة عيد الأم.



وعلقت على الفيديو قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي يا أختي يا صاحبتي يا أمي يا أغلى حاجة في حياتي".



وأضافت: "ربنا يخليكي لينا منتحرمش منك أبدا دايما معانا بروحك وقلبك ودعاكي دايما منورة حياتنا بحبك واحتوائك لينا، منتحرمش منك أبدا يا حبيبتي ياروح عنيا يا أغلى من حياتي".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "ربنا يخليها ويبارك فيها ويديم عليها الصحة والعافية ويعطيها العمر الطويل".



