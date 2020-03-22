Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني: العزل الإجباري لمرضي "كورونا" ضرورة ملحة (فيديو)

الأحد 22/مارس/2020 - 04:47 ص
Advertisements
الدكتور عصام القاضي
الدكتور عصام القاضي
مروة عبدالعزيز
Advertisements
قال الدكتور عصام القاضي، عضو مجلس النواب، إن عملية العزل الإجباري لمرضي فيروس كورونا أصبحت ضرورة ملحة.

وأضاف "القاضي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يعرض عبر القناة الأولي، أننا نواجه عدوي غير معلوم، لافتًا إلى أن فترة حضانة المرض 14 يوم فمن الممكن مقابلة شخص يحمل ويسير بصحة جيدة وتنقل العدوى عن طريقه. 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العادات والتقاليد في الشعب المصري تستوجب تطبيق العزل الإجباري.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وكشف وزارة الصحة والسكان، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

شركة السكر: توزيع كولونيا ٥٥٥ على بطاقات التموين لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أول تعليق لـ"الطيب" على غلق الجامع الأزهر بسبب الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

متحدث الحكومة يكشف عن طريقة علاج مصابي فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن موقف أحمد فتحي من التجديد للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يحذر: استخدام دواء الملاريا للوقاية من "كورونا" يسبب العمى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

رونالدو يخسر بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

هل يصيب فيروس كورونا الرجال بعجز جنسي كامل؟ الخبراء يجيبون

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ 28

طارق رحمي يكشف مستجدات الحالة المصابة بفيروس كورونا في الغربية

خالد الجندي: العزل من أجل الوقاية موجود في القرآن والسنة

عاجل.. إعلان نتيجة فحص الكورونا لـ"مدبولي" وأعضاء الحكومة

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:09 ص

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

06:49 م

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

10:01 م

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

02:33 م

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status