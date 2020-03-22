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نجمعب يكذب شائعات الإنتقال للأهلي أو الزمالك

الأحد 22/مارس/2020 - 04:30 ص
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عبدالقادر عرابي
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أشار نجم خط وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول نبيل عماد دونجا، أن شائعات إنتقاله للأهلي أو الزمالك في فترة الإنتقالات الصيفية عارية تماماً من الصحة، مشدداً على سعادته في البقاء ضمن فريق بيراميدز.



وصرح دونجا لقناة "أون تايم سبورتس" في مداخلة تليفونية، حيث قال: "أنا مرتبط بعقد لمدة 4 أعوام مع فريق بيراميدز حالياً، لدي طموح كبير مع الفريق في الفترة القادمة، وأسعى للتويج مع الفريق بجميع البطولات".




وحول ملابسات خروج منتخب مصر مبكراً من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، والتي أقيمت في مصر في الصيف الماضي، علق دونجا: "جانب التوفيق العديد من اللاعبين خلال البطولة الماضية، كما أننا نتحمل مسؤولية الخورج من البطولة، كان هناك تقصيراً من بعض اللاعبين".



وأتم دونجا: "لم يكن هناك أي تجاوزات في معسكر منتخب مصر خلال البطولة، كانت الأجواء هادئة عكس ما ردده البعض، كما أن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لم يتعرض لأي مضايقات خلال مجريات البطولة".



ويعد دونجا أحد أبرز لاعبي خط الوسط المدافع في مصر في الوقت الحالي، رفقة نجمي الأهلي عمرو السولية والمصاب حمدي فتحي، بالإضافة لنجم الزمالك طارق حامد
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