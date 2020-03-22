"علمتني الأمومة".. هكذا هنأت رضوى الشربيني والدتها بعيد الأم









وعلقت "الشربيني" على الصور قائلة: "علمتني حاجات كتير قوي أولها الأمومة، كل سنة وانتي طيبة يا ضهري وسندي وأم بناتي قبل ما تبقي أمي".



وتابعت "الشربيني" عبراتها قائلة: "كل سنة وكل أم طيبة ويرحم كل أم توفاها الله ويبقى مكانها في الجنة بإذن الله".



وأختتمت "الشربيني"، كلمتها لوالدتها قائلة: "بحبك يا أمي".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "ربنا يخليهالك يارب ويحفظها وتشوف بناتك عرايس قمرات".















نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، مجموعة من الصور التي توثق لها ذكرياتها مع والدتها بمناسبة عيد الأم وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".