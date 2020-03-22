بالكمامة.. أحمد فهمي وهنا الزاهد لجمهورهما: "اقعدوا في البيت".. وأيتن عامر تعلق





نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلالها برفقة زوجته الفنانة هنا الزاهد ومعهما القط الخاص به، كما ظهرا وهما يرتديان "الكمامة" للوقاية من فيروس "كورونا" المستجج.وكتب "فهمي" على هذه الصورة قائلا: "اقعدوا في البيت"، فيما مازحته الفنانة أيتن عامر، قائلة له: "فهمي.. انتو اصلا شكلكوا خارجين".وعلق أحد المتابعين قائلا: "ادينا قاعدين أهو زهقنا والله ربنا يستر ويعديها على خير".يذكر أن فهمي قدم موسم رمضان الماضي مسلسل "الواد سيد الشحات" وتدور أحداثه حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، وياخذ المسلسل مجراه في الاطار الكوميدي، ومفاجأة الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين دولار أحد، تم النصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ مرة أخرى.