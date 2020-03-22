جومانا مراد لـ"الفجر الفني": غبت عن التمثيل لتكوين أسرة.. وهذا ماجذبني للمشاركة في "دهب عيرة" (حوار)

"الفجر الفني"

تخوضين السباق الرمضاني القادم بمسلسل "دهب عيرة".. ماالذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟



ما الشخصية التي تجسيدها في مسلسل "دهب عيرة"؟



ماذا عن تجربتك في مسلسل "نساء من ذهب"؟



ما سبب غيابك عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات؟



ماذا كنت تمارسين خلال فترة غيابك؟



هل وجدتي بعد عودتك إلى مجال التمثيل اختلافًا في الدراما؟



تعليقك على تراجع الدراما السورية؟



هل تفضلين طرح المسلسلات فى السباق الرمضاني عن الأيام العادية؟



تعليقك على انتشار المنصات الإلكترونية بديلًا عن التلفزيون؟



تفاصيل فيلمك الجديد "يوم 13"؟



ما الشخصية التي تتمني أن تجسيدها خلال الفترة المقبلة؟







بعد غياب 7 سنوات، تعود الفنانة السورية جومانا مراد إلى الساحة الفنية من جديد، وتعيش الآن حالة من النشاط الفني، حيث من المقرر أن تخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "دهب عيرة"، كما تخوض تجربة سينمائية جديدة بفيلم "يوم 13"، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "نساء من ذهب".أجريحوارًا خاصًا مع الفنانة جومانا مراد، الذي تحدثت فيه عن تجربتها في "دهب عيرة"، تفاصيل مشاركتها في فيلم "يوم 13"، السبب وراء غيابها عن الساحة الفنية، وماذا كانت تمارس في فترة الغياب.وإلي نص الحوار..وجود الفنانة يسرا في العمل، هو أول شيء جذبنى لخوض هذه التجربة، فأنا كنت أتمني العمل معها، فهى أيقونة في الفن، بالإضافة إلى أننا أصدقاء على المستوي الشخصي، كما أن المخرج سامح عبد العزيز من العوامل الرئيسية التى جعلتني أوافق على الدور، حيث قدمت معه أهم أدوارى السينمائية، بالإضافة إلى الورق مكتوب بشكل جيد، والشخصية التي أجسدها مختلفة وجديدة عن ماقدمته من قبل.أجسد شخصية "شيرين"، وهى شخصية مركبة وبها تمثيل كثير، وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور.أظهر في هذا العمل كضيفة شرف، وسعيدة بهذه التجربة، فالعمل مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي شيء مشرف، فهما قمة في الذوق والاحترام والأخلاق، وأنا سعدت جداً بالعمل معاهم.غبت عن التمثيل بسبب انشغالي بتكوين أسرة، والحمد لله رزقت بابني محمد، وبعدها قررت أن أعود مرة ثانية.كنت مهتمة بأسرتي زوجي وابني، بالإضافة إلي القراءة، فأنا أحبها كثيرًا، وهذه الفترة انشغلت بها.لم أجد اختلاف نهائي، معبرة عن ذلك قائلة"كأني سبت التمثيل امبارح ورجعت مش حاسة إني بعدت".ليس هناك تراجع في الدراما السورية، ولكن الوضع الفني يتأثر بالمناخ الذي يحيط به، والظروف السياسية التي كانت في سوريا أثرت على الفن، ورغم ذلك وجدت ممثلين سوريين يعملوا في مصر ولبنان وسوريا، وهذا يعتبر شيء رائع.الموسم الرمضاني الناس جميعها تنتظروا، لذلك أحب التواجد فيه، ولكن لا أحب التصوير في رمضان رغم أننا نضطرا للتصوير فيه.المنصات الإلكترونية عليها إقبال كبير من قبل الناس، ويعد هناك اختلاف كبير بين المنصات الإلكترونية والتليفزيون، فالتليفزيون الحلقات تكون 30، 40، 60"، بعكس المنصات تكون عدد حلقاتها قليلة، بالإضافة إلى هناك ميزة في المنصات وهى أنها أقل في الرقابة من التلفزيون.انتهيت من تصوير جميع مشاهدي في فيلم "يوم 13"، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى، واشارك في بطولته مع "أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، محمود عبد المغني، أروي جودة، فيدرا، نسرين أمين، نهال عنبر، محمود حافظ، نهي عابدين"، ومن إخراج وتأليف وائل إحسان.والفيلم يعتبر أول فيلم 3d في مصر، وتدور أحداثه في إطار التشويق والرعب.أتمنى تجسيد شخصيات مختلفة وجديدة لم أقدمها من قبل، فأنا أحب عملي كثيرًا ولا استهين ودائمًا أركز في اختيار أدواري.