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نجم بايرن ميونخ يقرر .. ريال مدريد أو برشلونة أو البقاء مع الفريق

الأحد 22/مارس/2020 - 04:03 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن أحد نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني قرر مغادرة الفريق البافاري في حالة واحدة، وهي تلقيه عرضاً من ريال مدريد أو برشلونة، عملاقي الدوري الإسباني.



ووفقاً لما أوردته صحيفة بيلد الألمانية اليوم، فإن الظهير الأيسر للفريق والدولي النمساوي دافيد ألابا، يفكر في الرحيل عن الفريق البافاري خلال الصيف المقبل.



وأضافت الصحيفة الألمانية واسعة الإنتشار، أن ألابا يفكر في عدم تمديد تعاقده مع بايرن ميونخ، والذي ينتهي في صيف عام 2021، ومن ثم قد تفكر إدارة الفريق في بيعه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وأوضحت التقارير أن عرضاً من ريال مدريد وبرشلونة، سيجعل ألابا يحسم قراره لعدم تمديد تعاقده، وبالتالي يغادر الفريق في الصيف، عوضاً عن مغادرته دون مقابل في الموسم بعد القادم.


ويبدو برشلونة على رأس المتابعين لوضعية ألابا، حيث سبق وأن حاول ضمه في الصيف الماضي دون جدوى، وقد يجدد طلبه بضم ألابا خلال الصيف المقبل.




وتقلص دور ألابا مع الفريق البافاري هذا الموسم، بعد تألق الكندي الشاب ألفونسو دافيز في مركز الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ
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