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المطربة الأمريكية إليز ليبيك توجه رسالة لكل أم مصرية عبر "الفجر الفني"

الأحد 22/مارس/2020 - 03:47 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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حرصت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، على توجيه التهنئة لكل الأمهات في مصر في مناسبة "عيد الأم"، وسط كلمات مؤثرة من القلب.

وقالت إليز ليبيك في رسالة مصورة عبر "الفجر الفني": "كل عام وكل أم مصرية جميلة بخير، وأعلم جيدُا أن عيد الأم هذا العام جاء في وقت صعب ولذلك أتمنى من كل أم أن تعتني بنفسها جيدًا، قبلاتي لكم وسنلتقي قريبًا في مصر".

من جانب آخر، كانت المطربة الأمريكية إليز ليبيك قد كشف لنا عن استعدادها لطرح كتابها الجديد وذلك خلال الفترة المقبلة، الكتاب الجديد سيحمل عنوان KA وهو نفس اسم ألبومها المقبل، وسيبصر الكتاب النور خلال شهر إبريل القادم.

كما قالت إنها تحضر لأغنية بوب جديدة تحثنا من خلالها على ضرورة الاهتمام بالبشر والأرض والمرأة وأننا بحاجة إلى العودة إلى الطبيعة للتغذية.

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