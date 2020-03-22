Advertisements الفجر الفني دراما الفجر الفني تردد "ATV" الناقلة لـ"قيامة عثمان".. وموعد إذاعة الحلقة الجديدة الأحد 22/مارس/2020 - 03:32 ص Advertisements Advertisements تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل"، الأربعاء من كل أسبوع.المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي.القنوات الناقلة للمؤسس عثمانويتم عرض الملسسل على قناة ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية."أبطال المسلسل"بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية."قصة المسلسل"تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. تردد "ATV" الناقلة لـ"قيامة عثمان".. وموعد إذاعة الحلقة الجديدة Advertisements أخبار تهمك الصحة تكشف سبب انخفاض نسب الإصابة بـ الكورونا في مصر منذ حوالي 5 ساعات مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية" منذ حوالي 14 ساعة هل يصيب فيروس كورونا الرجال بعجز جنسي كامل؟ الخبراء يجيبون منذ حوالي 4 ساعات شركة السكر: توزيع كولونيا ٥٥٥ على بطاقات التموين لمواجهة "كورونا" منذ حوالي 8 ساعات "رجال المهام الصعبة".. خطة محكمة من القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا منذ حوالي 3 ساعات أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا منذ حوالي 11 ساعة أول تعليق لـ"الطيب" على غلق الجامع الأزهر بسبب الكورونا منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق منذ حوالي 10 ساعة محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا منذ حوالي 6 ساعات دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر منذ حوالي 9 ساعات تصرف غريب من كوريا الشمالية وسط أزمة فيروس كورونا منذ حوالي 5 ساعات صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم منذ حوالي 8 ساعات الكشف عن موقف أحمد فتحي من التجديد للأهلي منذ حوالي 4 ساعات متحدث الحكومة يكشف عن طريقة علاج مصابي فيروس كورونا (فيديو) منذ ساعة و 6 دقيقة