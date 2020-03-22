الميركاتو الصيفي.. نجم الوداد المغربي على أعتاب الزمالك







يسعى مسئولو نادي الزمالك لاستغلال فترة توقف جميع مسابقات كرة القدم في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، لحسم ملفات صفقات الأبيض الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





الزمالك يترقب نجم الوداد البيضاوي المغربي



وأصبح وليد الكرتي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي على رأس اهتمامات إدارة الزمالك للتعاقد مع النجم الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وكشفت تقارير صحفية مصرية، أن إدارة الزمالك تسعى لضم نجم الوداد البيضاوي المغربي بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه الذي وصل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعداً مع الأهلي بالإضافة لحصوله وليد الكرتي على العديد من الألقاب مع بطل المغرب.