مخرج مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف يكشف موعد استكمال التصوير بعد اندلاع حريق في موقع التصوير



كشف المخرج ياسر سامي، تفاصيل الحريق الذي وقع في أستوديو المسلمي، الذي يشهد تصوير مشاهد من مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف والمقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.



وأضاف أن الحريق نشب بعد انتهاء التصوير ومغادرة الممثلين، بينما كان يتواجد في موقع التصوير عدد محدود من العمال.



وأكد من جانبه أن الحريق لن يؤثر على التصوير، مشيرًا إلى أنهم سيستكملون التصوير بعد غدٍ، في موقع تصوير آخر.



ولفت "سامى" إلى أنهم انتهوا من 70% من الحلقات، وتقريبا جميع الحلقات تم الانتهاء من عمليات المونتاج الخاص بها.



وأشار إلى أن المكان لم يكن معزولا بشكل جيد، ولذلك امتدت النيران بشكل كبير، متابعا: "الحمد لله أنه لا يوجد أي شخص تعرض لأذى"، مضيفاً إنه لم يعرف حتى الاَن سبب الحريق، ولكن ربما ماس كهربائي.



مسلسل النهاية، بطولة يوسف الشريف وسهر الصايغ وأحمد وفيق وعمرو عبدالجليل وناهد السباعي ومحمد لطفي ومحمود الليثي، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يتمّ بسرعة البرق، خاصة وأنَّه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.



