أسامة الشيخ: لم أهدر أموال التلفزيون.. وماسبيرو ما دفعش مليم حقوق في عهدى





قال المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إن أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق عرض عليه تولى مدينة الإنتاج الإعلامى قبل التليفزيون ثم اختفى الموضوع لمدة عام ونصف، وبعدها عرض عليه تولى القنوات المتخصصة حتى يتم تطويرها، مضيفً: "القنوات المتخصصة بقت "تتشاف" بعد أن توليت المسئولية".





وأكد "الشيخ" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن القنوات المتخصصة لم تهدر ميزانية التلفزيون المصرى، مشيرًا إلى أن إنشاء قناة "سينما" وقناة "كوميدى" كان ضرورة بعد أن حصلت القنوات الخاصة العربية على الأفلام المصرية.





وأشار إلى أن التلفزيون كان يمتلك مجموعة من الأفلام لكن هناك أخرى كانت ملك ورثة ولا يملك أحد الحقوق فيها، موضحًا أنه اشترى حقوق 1000 فيلم بعد إنشاء تلك القنوات.





وأوضح أسامة الشيخ، أن التلفزيون المصرى منذ أواخر الثمانينات لم يعد يمتلك حقوق أى أغانى، فقام بالتعاون مع الشركات الخاصة "روتانا" و"عالم الفن" الحصول على حقوق تلك الأغانى لإذاعتها ولم يدفع الاتحاد أي مليم.





وتابع "الشيخ" أن التليفزيون المصرى عندما تولى مسئوليته كان مهدد فى مكانته، وكانت المحطات تشترط على المسلسلات عدم إذاعتها على التلفزيون المصرى حتى يشترى حقوقها، كما أن الهيئات الرياضية كانت تطالب حقوق الدورى حصريا من اتحاد الكرة رغم أنه حق أصيل للتليفزيون، ولفت "ولما زهقوا حسنوا الأوضاع معانا وحصلنا على حقوق الدورى الإنجليزى".







