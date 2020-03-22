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خاص - مروة عبد المنعم لـ"الفجر الفني": "اركب التريند" أحدث أعمالي القادمة.. والمهرجانات لون غنائي أثبت وجوده

الأحد 22/مارس/2020 - 02:29 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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كشفت الفنانة مروة عبد المنعم، عن الأعمال الفنية التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة قائلة: "أقوم بتصوير فيلم (اركب التريند) وهو من بطولة مصطفى أبو سريع، طاهر أبو ليلة، أحمد سلطان، نور كاديكي.

وأشارت "مروة" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إلى حبها لسماع المهرجانات الشعبية قائلة: "أنا من محبي الاستماع للمهرجانات الشعبية ولكن في أوقات معينة وليس دائما.

وأبدت "مروة" رأيها في القرار الذي صدر بشأن منع المهرجانات الشعبية قائلة: "أنا ضد قرار منع المهرجانات الشعبية، لأنه لون من ألوان الفن أثبت وجوده وأحبه فئة من الجمهور وسوف يتم سماعه بجميع الطرق".

مروة عبد المنعم، فنانة شابة  قدمت العديد من الأعمال الفنية منها كابتن هيما، عمر وسلمى، نور عيني، حقي برقبتي، نور وبوابة التاريخ، عيلة صالح، أرض النعام، يوميات زوجة مفروسة، يا تصيب يا تخيب، كلام كبار، شاش في قطن، الفراجنة، اللي اختشوا ماتوا، الملك لير.




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