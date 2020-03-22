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وزير الثقافة: إذاعة جميع عروض الأوبرا وحفلات الموسيقى العربية بموقعها الإلكتروني

الأحد 22/مارس/2020 - 02:19 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، إن الوزارة استغلت فترة تعليق الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، فى صيانة وتعقيم كافة مواقع الهيئة من مكتبات ومسارح وغيرها من المنشأت التابعة لها.

وأضافت "عبد الدايم" فى مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن الوزارة أطلقت مبادرة بعنوان "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" حيث سيتم إتاحة كافة عروض الوزارة واصداراتها من الكتب عبر مواقع الوزارة المختلفة، مشيرة أن بداية المبادرة بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن المبادرة ستتيح كافة عروض الأوبرا الذى قدمت على مسرح دار الأوبرا المصرية على مدار 30 عام، كما سيتم استرجاع كافة حفلات مهرجان الموسيقى العربية، وكذلك حفل أم كلثوم الذى قدم مؤخرا على المسرح الكبير بخاصة الهولوجرام، وذلك عبر الموقع الرسمى لدار الأوبرا المصرية وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى.

وأكد وزيرة الثقافة أن كافة إصدارات الدولة المصرية عن طريق مؤسسات وزارة الثقافة المختلفة ستكون متاحة عبر موقع الوزارة والمواقع الرسمى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، كما سيتم إذاعة أفلام وثائقية عبر موقع الوزارة للمتاحف والبانورامات التابعة لها.

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