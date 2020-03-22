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لمواجهة كورونا.. بنك الطعام يكشف عن مبادرة دعم العمالة اليومية

الأحد 22/مارس/2020 - 06:07 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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كشف محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، تفاصيل مبادرة دعم العمالة اليومية والمتضررين من كورونا.

وأضاف "سرحان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يعرض عبر فضائية "mbc مصر"؛ أن مصر تعيش في ظروف استثنائية، لافتًا إن مصر تسير في طريق إيجابي بخصوص مواجهة فيروس كورونا.

وأشار  الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، إلى أن طلب وزارة الصحة بجلوس أهالينا في البيت قرار صائب، إلا أن العمالة ستتأثر بهذا القرار، وواجبنا ومسؤليتنا الوقوف بجوارهم ولذلك تم تدشين حملة "العمالة اليومية مسئولية"، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تهدف لتوفير نصف مليون مساعدة غذائية عاجلة من المواد الجافة، وهذا الوقت هو وقت بنك الطعام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وكشف وزارة الصحة والسكان، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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مصر كورونا مبادرة دعم فيروس كورونا صحة عالمية الظروف الاستثنائية الاجراءات الوقائية

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