الحزم الرسمي والتوعية.. طبيب يوضح طرق إقناع المصريين بخطورة كورونا

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي: إن الشعب ظن أنه بسبب أكل الفسيخ لن يصاب بفيروس كورونا، وسادت حالة من السخرية، لافتًا إلى أن المصريين يتم التعامل معهم في مثل هذه الأوضاع بحالتين أولهما الحسم والحزم الرسمي، والثانية التوعية المستمرة.





وأضاف "بحري"، خلال حواره خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الطريق الصحيح للوضع الحالي مع المصريين، هو الإقناع بخطورة كورونا، مؤكدًا أنه لا بد من السيطرة على الأبناء وإقناعهم بخطورة الوضع من خلال البرامج التعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي.





وأوضح أنه يتم التخفيف عن الأطفال بطريقتين أولهما السير بصحبته من دون الاختلاط، وركوب الدراجات المنزلية في الأماكن الخالية.





ولفت إلى أن علاقة المصريين مع تصريحات الحكومة في العهود السابقة كانت سيئة، متابعًا: "الرئيس والوزراء كل يوم يظهرون لطمأنة المواطنون، وبدأت الثقة تعود في قرارات الحكومة"، مؤكدًا أن المعلومات التي تعلن كافية للغاية، وتطمئن المواطنين ولا تصيب بالهلع.



