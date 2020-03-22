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الحزم الرسمي والتوعية.. طبيب يوضح طرق إقناع المصريين بخطورة كورونا
الأحد 22/مارس/2020 - 08:51 ص
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أمنية فوزي
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قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي: إن الشعب ظن أنه بسبب أكل الفسيخ لن يصاب بفيروس كورونا، وسادت حالة من السخرية، لافتًا إلى أن المصريين يتم التعامل معهم في مثل هذه الأوضاع بحالتين أولهما الحسم والحزم الرسمي، والثانية التوعية المستمرة.
وأضاف "بحري"، خلال حواره خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الطريق الصحيح للوضع الحالي مع المصريين، هو الإقناع بخطورة كورونا، مؤكدًا أنه لا بد من السيطرة على الأبناء وإقناعهم بخطورة الوضع من خلال البرامج التعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنه يتم التخفيف عن الأطفال بطريقتين أولهما السير بصحبته من دون الاختلاط، وركوب الدراجات المنزلية في الأماكن الخالية.
ولفت إلى أن علاقة المصريين مع تصريحات الحكومة في العهود السابقة كانت سيئة، متابعًا: "الرئيس والوزراء كل يوم يظهرون لطمأنة المواطنون، وبدأت الثقة تعود في قرارات الحكومة"، مؤكدًا أن المعلومات التي تعلن كافية للغاية، وتطمئن المواطنين ولا تصيب بالهلع.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.
وكشفت عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفتت إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.
وقالت: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.
وأكدت عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.
وأشارت إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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