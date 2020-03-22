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محمد إبراهيم: بيراميدز فاوضني وحلمي العودة لمنتخب مصر

الأحد 22/مارس/2020 - 02:02 ص
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محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
محمد جمال
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كشف محمد إبراهيم لاعب نادي مصر المقاصة الحالي ونادي الزمالك السابق، عن وجود مفاوضات من نادي بيراميدز لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقال محمد إبراهيم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إنه يمتلك عدد من العروض الخارجية والمحلية في الوقت الجاري.

وتابع محمد إبراهيم في مداخلة تليفونية في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "رغم امتلاكي عدة عروض، ولكنني لن أرحل إلا بموافقة مصر المقاصة".

وأضاف: "عقدي مع المقاصة سينتهي بنهاية الموسم ولن يتحدثوا معي حتى الوقت الجاري لتجديد العقود"
وكشف لاعب مصر المقاصة، عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات لضمه بداية الموسم الماضي.

وقال محمد إبراهيم في مداخلة تليفونية في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "وجهتي المقبلة سأختارها بدقة من أجل مساعدتي على العودة من جديد لصفوف منتخب مصر".
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