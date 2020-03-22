تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

كشف الدكتور أحمد عبد الله، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر بدمياط، والمتعافي من فيروس كورونا، عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا.





وقال "عبد الله"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": إنه اكتشف إصابته بعدما تم سحب عينات من الفريق الطبي الخاص بالوقاية بمستشفى دمياط، بعد تعاملهم مع مشتبه بهم.





وأضاف أنه قضى أسبوعا بالعزل، وخرج بعدما ظهرت النتيجة سلبية لمرتين متتاليتين، وبعدها سينضم للعزل الصحي مع فريق رأس البر في دمياط.





وأشار إلى أن المعزولين يخضعون لعلاج ناتج عن بروتوكول مع منظمة الصحة العالمية، موجهًا رسالة للمواطنين، قائلًا: "اتبعوا تعليمات الدولة، وابتعدوا عن التجمعات".



