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الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس اليوم

الأحد 22/مارس/2020 - 08:41 ص
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طقس القاهرة
طقس القاهرة
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، على مدن ومحافظات مصر، موضحة أنه يسود طقس لطيف على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي تفصيل بحالة الطقس على مدن ومحافظات مصر:

القاهرة الكبرى

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.


الوجه البحري

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة للأتربة غربًا.


السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

جنوب الصعيد

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من انخفاض بسيط في درجات حرارة الطقس، ونصحت المواطنين بعد تخفيف ملابسهم تجنبا للتعرض للإصابة لضعف الجهاز المناعي وزيادة فرص التعرض للمشاكل المرتبطة به.

وخلال هذا التقرير سنتعرف هل يتسبب انخفاض درجات حرارة الطقس في زيادة انتشار فيروس كورنا التاجي أم لا، وفقا للتقرير الذي نشرته جريدة "ديلي ميل"، وأيضا وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت التقارير المنشورة أن فيروس كورونا لا يتأثر في ارتفاع أو انخفاض حرارة الطقس، فهذا النوع من الفيروسات يتعايش في العديد من البلاد سواء كان طقسها جاف أو بارد أو حار، وهذا اتضح لنا جميعا في قوة انتشاره في بلاد مثل الإمارات والسعودية فهي بلاد طقسها حار، وأيضا في أوروبا بالرغم من طقسها البارد.

وهنا يتم طرح سؤال هام وهو كيف يمكنا حماية أنفسنا من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، في ظل ارتفاع وانخفاض حرارة الطقس؟، هناك بعض الإجراءات الوقائية التي ينصح بالقيام بها للحفاظ علي صحتك وتقليل فرص الإصابة بالفيروس كورونا، ومنها:

-غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

-استخدام مواد التعقيم الموصي بها كالكلور والكحل.

-تغطية الفم والأنف بالكمامات أو بالمناديل الورقية، ثم الإلقاء بها في القمامة فور الرجوع إلى المنزل.

-تجنب حك العين أو الأنف أو الفم قبل تنظيف اليدين.

-تجنب المخالطة القريبة بالأشخاص الذين يعانون من العدوى التنفسية.

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس اليوم
الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس اليوم
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