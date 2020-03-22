الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس اليوم

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، على مدن ومحافظات مصر، موضحة أنه يسود طقس لطيف على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي تفصيل بحالة الطقس على مدن ومحافظات مصر:

القاهرة الكبرى





لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.









الوجه البحري





لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية





لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة للأتربة غربًا.









السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء





مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر





لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





شمال الصعيد





لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.





جنوب الصعيد





لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.



