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حسام عاشور يحسم قراره بعد الرحيل عن الاهلي

الأحد 22/مارس/2020 - 01:36 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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قرر النادي الأهلي عدم التجديد لقائد الفريق ولاعب الوسط حسام عاشور الذى ينتهي تعاقده نهاية الموسم الحالي.

 
وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الحديث حول اعتزال حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، أمر غير صحيح نهائيا، بعدما أعلن الأهلي عدم تجديد عقده.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "مسؤولو نادي الزمالك يبحثون التعاقد مع حسام عاشور الفترة المقبلة، بعد اعلان النادي الاهلي عدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وتابع: "الزمالك وبيراميدز وأحد أندية دولة عربية يفاوضون اللاعب، واللاعب يحسم قراره خلال أيام".
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