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أسامة الشيخ يكشف لأول مرة راتبه خلال ترأسه اتحاد الإذاعة والتليفزيون

الأحد 22/مارس/2020 - 01:38 ص
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بوابة الفجر
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قال المهندس أسامة الشيخ، إن راتبه الأساسى أثناء عمله كرئيس لاتحاد الإذاعة والتليفزيون كان يلبغ 5500 جنيه وبعد إضافة البدلات كان يصل إلى 30 ألف جنيه.

وأضاف "الشيخ" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN": أن الراتب كان مقبولًا لأنه كان يعمل في خدمة البلد لكنه قليل مقارنة بمؤسسة إعلامية خاصة

وتابع: "ربنا أنعم عليه بالستر، وأنا لم أملك سوى الستر"، مضيفًا: "لدي شقة امتلكها منذ 25 عاما وشقة أخرى كنت أمتلكها قبلها، ولدى الآن شاليه فى الساحل الشمالى ولازلت أدفع أقساطه، وأتحدى أى شخص يقول غير ذلك".

وأضاف الشيخ: "المستشار محمد أبو شقة، جالى وقالى أن هترافع عنك من غير حاجة لأنى حاسس أنك برئ، ولم دخلت السجن عرفت أن مقدم الاتعاب 5 مليون جنيه، وأنا لو كان معايا 500 ألف بس مكنتش هدفهم لمحامى واسيبهم لأولادى".

وأشار إلى أنه ترافع عن نفسه 3 ساعات باللغة العربية، والقاضى قال معاك للصبح، مضيفًا: "قولت له أنا لا أدافع عن نفسى بل أدافع عن أبى وأمى اللذين علمانى ألا أسرق.. وحصلت البراءة وتم رفض طعن النيابة، والمهم أن البراءة موثقة قدام ربنا".



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