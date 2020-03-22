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"رب ضارة نافعة".. مصطفى الفقى: أزمة "كورونا"ستغير أسلوب حياة المصريين

الأحد 22/مارس/2020 - 01:21 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، إن جميع الجامعات المصرية لديها نسخ من إصدارت مكتبة الإسكندرية سواء كتب أو مجلات أو دوريات ثقافية، مشيرا إلى الموقع الرسمى لمكتبة الإسكندرية يتيح إصدارات المكتبة مجانا إلكترونيا.

وأضاف "الفقى" على نحو آخر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أنه رغم الأزمة العالمية التى يعانى منها الجميع بسبب تفشى فيروس كورونا فرب ضارة نافعة، فهي من الممكن أن تغير طبيعة الحياة وطبيعة المرور حتى شكل المدارس سوف يتغير بعد انتهاء تلك الأزمة، مشددًا على أن الخطوات التى تحدث حاليا تثبت صحة الخطة التى وضعها الدكتور طارق شوقى وزير التعليم.

وأشار "الفقى" أن المكتبة لديها أكثر من 2 مليون إصدار فى كافة التخصصات، وأهم الإصدارات فى كافة التخصصات متاحة عبر موقعها الرسمى على الإنترنت.




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