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أستاذ طب نفسي: المعلومات التي تعلنها الدولة عن كورونا تطمئن

الأحد 22/مارس/2020 - 03:03 ص
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الدكتور هاشم بحري
الدكتور هاشم بحري
أمنية فوزي
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قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، أنه يتم التخفيف عن الأطفال بطريقتين أولهما السير بصحبته دون الاختلاط، والثانية ركوب الدراجات المنزلية في الأماكن الخالية.

ولفت "بحري"، خلال حواره خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء السبت، إلى أن علاقة المصريين مع تصريحات الحكومة في العهود السابقة كانت سيئة.

وتابع أستاذ الطب النفسي: "الرئيس والوزراء كل يوم يظهرون لطمئنة المواطنون، وبدأت الثقة تعود في قرارات الحكومة"، مؤكدًا أن المعلومات التي تعلن كافية للغاية، وتطمئن المواطنين ولا تصيب بالهلع.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وكشفت "الصحة"، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية

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