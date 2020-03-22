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سميرة عبد العزيز: محفوظ عبد الرحمن رفض هذا الطلب لجيهان السادات

الأحد 22/مارس/2020 - 01:01 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إن زوجها السيناريست الراحل محفوظ عبد الرحمن، رفض طلب السيدة جيهان السادات، بعمل فيلم عن الرئيس أنور السادات، تمامًا كما فعل مع الرئيس عبد الناصر، فرد عليها قائلًا: "هو عمل ايه!؟" فقالت له حرب أكتوبر، فرد عليها قائلاً: "حرب الاستنزاف اللي عملها عبد الناصر هي الأساس".

وأضافت سميرة خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "النهار": أن زوجها كان على خلاف مع الرئيس السادات، لأنه وقع اتفاقية سلام في كامب ديفيد".

وتابعت سميرة عبد العزيز، أن السيدة نهلة القدسي زوجة الموسيقار محمد عبد الوهاب، طلبت منه عمل فني يحكي حياة موسيقار الأجيال، لكنه رفض أيضًا وقال لها: "حياته كلها ستات أكتب عنه ايه!؟".


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