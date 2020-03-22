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مسلسل "حكايات بنات 4".. ملخص الحلقة الأولى

الأحد 22/مارس/2020 - 12:53 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حقق مسلسل "حكايات بنات" بأجزائه الثلاثة نجاحًا كبيرًا، ولاقى تفاعل كبير من قبل الجمهورخلال فترة عرضه، الأمر الذي دفع شركة الإنتاج لخوض التجربة من جديد في الجزء الرابع، ولكن بشخصيات وأبطال مختلفة تمامًا عن الأجزاء السابقة.

مسلسل "حكايات بنات 4" من بطولة ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلي حسين، محمد إبراهيم يسري، وآخرين.

ويعرض "الفجر الفني" ملخص الحلقة الأولى من "حكايات بنات"..

١- تدور أحداث مسلسل "حكايات بنات" حول أربع بنات في الجامعة وهم "عائشة، نور، جميلة، جيتا".

٢- تجسد هاجر أحمد شخصية "عائشة"، وهي شخصية مجنونة تحب (السيارات)، ويعتمد عليها بشكل كبير فهي تسمي كما يطلقون عليها أصحابها "رجل الشلة".


٣- وتجسد هند عبد الحليم شخصية "جيتا"، وهى شخصية تحب الميك آب، وتهتم بالملابس وتسمي وسط أصدقائها "فاشونسيتا الشلة"، ووالدها ووالدتها يقيمون في دبي، وهى تعيش مع شقيقها" أدهم"، الذي يجسده إيهاب حازم.

٤- فيما تجسد ميرنا نور الدين شخصية "نور"، وهى شخصية طيبة وهادئة، متزوجة من "مروان" الذي يجسد دوره كريم العمري، ولديها بنت منه، وهى أخت "عائشة" فوالدتها زوجة والد عائشة.

٥- بينما لعبت أسماء جلال شخصية "جميلة"، وهى شخصية مثقفة تهتم بدراستها، وتهتم باليوجا وتحب الحياة، وهى من أسرة صعيدية ولكن نقلت للعيش فى القاهرة لدراستها.

٦- لخصت الحلقة الأولى في تعريف شخصيات أبطال المسلسل، كما وضحت مصير شخصيات الأجزاء السابقة، ف "ملك" تزوجت من عمار ولديها مطعم، بينما "سلمي" أصبحت ممثلة مشهورة، و"أحلام" تزوجت من عاصم وتركت عملها كمذيعة وسافرت مع زوجها وهى الآن حامل.

٧- "جيتا" معجبة بشخصية "سلمى"، ومن متابعيها ولذا قررت أن تدخل قسم التمثيل في الجامعة، وسجلت لأصدقائها معها في هذا القسم، بينما "جميلة" تحب "أحلام"، وحزنت بسبب إيقاف برنامج "أحلام".

٨- قررت "جميلة" أن تخوض تجربة "أحلام"، وهى أن تقوم بعمل جروب خاص بالبنات لحل مشكلاتهم، واختتمت الحلقة بأن "سائر" هو الذي سيعلم البنات التمثيل في الجامعة.


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