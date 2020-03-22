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أماني السويسي تطرح كليب أغنية "صوت الأم" (فيديو)

الأحد 22/مارس/2020 - 12:50 ص
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بوابة الفجر
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طرحت النجمة التونسية أماني السويسي، أمس السبت كليب أحدث أغنياتها بعنوان " صوت الأم"، عبر موقع يوتيوب، وعدد من الإذاعات المصرية والعربية، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم.

وتتعاون أماني فى الأغنية مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن سامر أبو طالب، والموزع الموسيقي محمد هارون، والكليب إخراج محمد ميساوي، وإنتاج شركة لايف ستايلز ستديوز.

يذكر أن أماني طرحت مؤخرا أغنيتين باللهجة المصرية هما "نفسي" كلمات عمرو سالم، وألحان إبراهيم الدوسري، وتوزيع هشام البنا، وأغنية "بعشقك"، كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

وتحضر أماني حاليًا لعدد من الأغنيات باللهجة المصرية، والتونسية، والخليجية مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، استعدادًا لطرحها خلال الفترة القادمة.


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