المهن الموسيقية تقرر مقاضاة من يستخدم عبارات السب والقذف

أصدرت النقابة مجموعة من القرارات الهامة لأعضائها حيث قررت برئاسة الفنان هاني شاكر، مقاضاة من يستخدم عبارات السب والقذف.





وجاء في بيان النقابة: "الساده أعضاء الجمعيه العموميه لنقابة المهن الموسيقية تحرص النقابه دوما علي رعاية مصالح أعضائها إنطلاقا من القانون المنظم لعمل النقابه وتلتزم بذلك أمام أعضائها بما ألزمها به القانون واللائحة وأثناء ممارسة النقابه لعملها في هذه الظروف الصعبه تحاول النقابه في حدود القانون واللوائح تقديم مايلزم لخدمة أعضائها الكرام فوجئت النقابه ببعض الأصوات التي تحاول أن تزرع فتنه بين النقابه وأعضائها مستغله الظرف الراهن للحصول علي مكاسب شخصيه وإكتساب دور بطولي زائف للوصول إلي أغراض لاتهدف إلي العمل النقابي في شئ ، هادفا إلي اثارة الرأي العام لاعضاء النقابه وتكدير السلم العام لاداءها و معرقلا لعملها واهدافها.





وإنطلاقا من مسئولية النقابه في حرصها علي خدمة الأعضاء الموقرين وتوفير المناخ اللازم لإستمرار العمل على ذلك ومواجهة التحديات التي تواجه النقابه في أداء رسالتها فإن النقابه سوف يكون لها الحق في إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمه تجاه الأصوات التي تستخدم عبارات السب والقذف في حقها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وهي أفعال من شأنها إحالة المسئول عنها إلى المساءله التأديبيه استنادا لنص الماده ١٢ من اللائحه لقانون نقابة المهن الموسيقيه والتي تنص على :-





ماده ١٢ يحق لمجلس النقابه أو النقيب وقف عضوية العضو المنتسب او الغاءها في اي وقت لمخالفته احد شروط التصريح او بعدم سداد الرسم النسبي المقرر او يسلك سلوك من شأنه عرقلة النقابه عن القيام بواجباتها او تحقيق اهدافها او يسئ للنقابه امام الاعضاء او الغير .





فضلا عن المساءله الجنائيه استنادا لنص الماده ٣٠٢ من قانون العقوبات المصري وذلك بالاحاله الي النيابه العامه لاتخاذ اللازم نحو ذلك .





ونحيط علم الساده أعضاء النقابه بانها مستمره في اداء عملها النقابي تجاه أعضائها في حدود القانون في دولة القانون وأنها لن تلتفت أبدا تجاه من يعرقل مسيرتها في خدمة أعضائها





وتقدم النقابه خالص الشكر والإعتزاز لكافة أعضائها الكرام وأنها لن تتخلي أبدا عن الوقوف إلي جانبهم قدر ماإستطاعت.





حفظ الله مصر بلدنا الحبيب وشعبها الأصيل

نقابة المهن الموسيقيه.







