أسعار الذهب تستقر في أسواق الصاغة اليوم الأحد 22-3-2020

حققت أسعار الذهب استقرار في أسواق الذهب بعدنا شهدت تحركات خلال الأسابيع الماضية بين الصعود والأنخفاض بعد التذبذبات السعرية التى تشهدها الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم الأحد 22-3-2020

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 682 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 584 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل 5467 جنيهًا

سعر الذهب العالمي.

ارتفعت أسعار الذهب العالمي إذ فاق الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن أثر تدافع صوب السيولة في ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، لكن المعدن الأصفر يتجه صوب ثاني انخفاض أسبوعي في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن لتغطية مراكز شراء بالهامش في أصول أخرى.

وربح الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 1499.92 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض واحدا بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل انخفاض في الأسبوع. وصعد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.6 بالمئة إلى 1487.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1701.53 دولار للأوقية .