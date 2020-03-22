Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب تستقر في أسواق الصاغة اليوم الأحد 22-3-2020

الأحد 22/مارس/2020 - 12:38 ص
Advertisements
أسعار الذهب اليوم الأحد 22-3-2020
أسعار الذهب اليوم الأحد 22-3-2020
الفجر الاقتصادي
Advertisements

حققت أسعار الذهب استقرار في أسواق الذهب بعدنا شهدت تحركات خلال الأسابيع الماضية بين الصعود والأنخفاض بعد التذبذبات السعرية التى تشهدها الأسعار العالمية.

 

 

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 22-3-2020

 

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 682 جنيهًا.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 584 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب  سجل 5467 جنيهًا

 

 

سعر الذهب العالمي.

ارتفعت أسعار الذهب العالمي إذ فاق الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن أثر تدافع صوب السيولة في ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، لكن المعدن الأصفر يتجه صوب ثاني انخفاض أسبوعي في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن لتغطية مراكز شراء بالهامش في أصول أخرى.

 

وربح الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 1499.92 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض واحدا بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل انخفاض في الأسبوع. وصعد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.6 بالمئة إلى 1487.90 دولار.

  

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1701.53 دولار للأوقية .

Advertisements

أخبار تهمك

شركة السكر: توزيع كولونيا ٥٥٥ على بطاقات التموين لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موقف أحمد فتحي من التجديد للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان كارتيرون يحسم انضمام حسام عاشور للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف سبب انخفاض نسب الإصابة بـ الكورونا في مصر

منذ ساعتين

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ حوالي 5 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 6 ساعات

تصرف غريب من كوريا الشمالية وسط أزمة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"رجال المهام الصعبة".. خطة محكمة من القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

أخبار برشلونة اليوم السبت 21 مارس: ميسي يطالب بطرد نجم البرسا ويطلب صفقة مفاجئة من بايرن ميونيخ.. أزمة كبرى تعصف ببرشلونة.. وبشرى سارة تهبط على كامب نو

منذ ساعتين و 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

06:49 م

الكشف عن موقف أحمد فتحي من التجديد للأهلي

12:18 ص

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status