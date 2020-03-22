Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل- تريزيجيه يحسم وجهته في الموسم المقبل

الأحد 22/مارس/2020 - 12:38 ص
Advertisements
تريزيجيه
تريزيجيه
علي نبوي
Advertisements
قال محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي بأن الحديث عن مستقبله في الموسم المقبل سابق لأوانه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"ملتزم بعقدي مع أستون فيلا لمدة 5 مواسم وكان حلم من أحلامي أن ألعب في الدوري الإنجليزي ولا أهتم حاليا بما سيحصل غدا فالحديث عن الموسم المقبل سابق لأوانه".

وأشار :"من المفترض أن نعود الأسبوع المقبل للتدريبات، لكن لا نعلم هل سيعود الدوري مثلما تحدد في نهاية إبريل أم لا"

وأوضح :"أخوض التدريبات بشكل يومي حتى أكون جاهز لأي قرار في أوي وقت".

وأوضح :"الجهاز الفني لمنتخب مصر على تواصل معي والكابتن أنيس الشعلاني مخطط الأحمال تحدث معي إذا ما أردت المساعدة".


وعن مشاركته في تحدي الخير قال"سعد تحدث معي وأبلغني بأن هناك تحدي النظافة من كورونا ولدينا الرغبة في فكرة أفضل من ذلك".

وتابع :"أبلغته بأن يبدأ وبعدما بدأ وقرر تحدي الخير، وبعدها أنا قبلت التحدي وقمت بتحميل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" وزملائي في أستون فيلا ساروا على نفس النهج".



وأتم حديثه :"أنا اجتهد وأتعب وأشارك في منتخب مصر منذ 6 سنوات فالالتزام هو سر النجاح".
Advertisements

أخبار تهمك

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت 21 مارس: ميسي يطالب بطرد نجم البرسا ويطلب صفقة مفاجئة من بايرن ميونيخ.. أزمة كبرى تعصف ببرشلونة.. وبشرى سارة تهبط على كامب نو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فرمان كارتيرون يحسم انضمام حسام عاشور للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موقف أحمد فتحي من التجديد للأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 5 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"رجال المهام الصعبة".. خطة محكمة من القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

شركة السكر: توزيع كولونيا ٥٥٥ على بطاقات التموين لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

تصرف غريب من كوريا الشمالية وسط أزمة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الصحة تكشف سبب انخفاض نسب الإصابة بـ الكورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

06:49 م

الكشف عن موقف أحمد فتحي من التجديد للأهلي

12:18 ص

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status