سعد سمير: الأهلي مختلف هذا الموسم ويملك أفضل اللاعبين في مصر

قال سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدن بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي مختلف هذا الموسم عن سابقه.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي يسير بشكل جيد في إفريقيا وفي الدوري، وهناك ميزة في اللعب عن الموسم الماضي".



وتابع :"يوجد منافسة بين اللاعبين، فالنادي الأهلي يملك أفضل اللاعبين في مصر في جميع المراكز".



وأشار :"الدوري هذا الموسم لم يفرز اللاعبين الذين من الممكن أن يحدث عليهم منافسة للتعاقد معهم".



وزاد :"وفرة المدافعين نقطة إيجابية في صالح الأهلي".



وأتم :"ياسر إبراهيم اجتهد وتدرب بشكل جيد وظهر بشكل مميز للغاية في الفترة الأخيرة، فظهوره أبرز دليل على تقارب مستويات لاعبي الأهلي".

