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سعد سمير: الأهلي مختلف هذا الموسم ويملك أفضل اللاعبين في مصر

الأحد 22/مارس/2020 - 12:26 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدن بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي مختلف هذا الموسم عن سابقه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي يسير بشكل جيد في إفريقيا وفي الدوري، وهناك ميزة في اللعب عن الموسم الماضي".

وتابع :"يوجد منافسة بين اللاعبين، فالنادي الأهلي يملك أفضل اللاعبين في مصر في جميع المراكز".

وأشار :"الدوري هذا الموسم لم يفرز اللاعبين الذين من الممكن أن يحدث عليهم منافسة للتعاقد معهم".

وزاد :"وفرة المدافعين نقطة إيجابية في صالح الأهلي".

وأتم :"ياسر إبراهيم اجتهد وتدرب بشكل جيد وظهر بشكل مميز للغاية في الفترة الأخيرة، فظهوره أبرز دليل على تقارب مستويات لاعبي الأهلي".
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