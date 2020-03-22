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سميرة عبد العزيز: لهذا السبب لقُبت بأُم العظماء
الأحد 22/مارس/2020 - 12:34 ص
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نادين نجدي
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أوضحت الفنانة سميرة عبد العزيز، سبب تلقيبها بأم العظماء، مضيفة: لأني جسدت أدوار أم في مسلسلات الآئمة "أبو حنيفة"، "الترمزي"، "المراغي"، "الشعرواوي"، "الشافعي" ".
وأضافت سميرة خلال لقاءها مع الإعلامى عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" على شاشة "النهار": "أقربهم لي" الإمام الشافعي"، لسببين الأول لأن شخصية الإمام الشافعي شخصية رائعة، خاصة في مواقفه الحياتية.
وأشارت إلى أن السبب الثاني لأن الدور كان يقدمه الفنان إيمان البحر درويش وهو بلدياتي من إسكندرية، بحد قولها.
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