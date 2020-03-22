مدرب منتخب مصر السابق : إكرامي حسم قراره مبكرا بالرحيل عن الاهلي

تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمي نادي سموحة الحالي ومدرب منتخب مصر السابق، عن قرار شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي والذى قرر الرحيل نهاية الموسم الحالي.

وقال ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحه ان شريف إكرامي اتخذ قراره بنفسه مبكراً بالرحيل عن الاهلي نهاية هذا الموسم.

واضاف في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الاعلامي محمد فاروق ان إكرامي اتخد قرار الرحيل عن الاهلي لحاجته الي المشاركة في المباريات بشكل مستمر ونظرا لإعتماد فايلر على الشناوي في كل البطولات .

واكمل مدرب حراس سموحه ان شريف شخصيه متميزة جدا ولديه طموح كبير بالتواجد في ملاعب كرة القدم وحال انضمامه لاي فريق سيكون عنصر اساسي ومهم .