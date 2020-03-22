سميرة عبد العزيز: أعشق فن محمد صبحي.. ومسرحه في مدينة سنبل أشبه بمسارح أوروبا





وأشارت إلى أنها قابلته بعد العرض وعرض عليها الاشتراك معه في مسرحية "خيبتنا"، وكان استقبال الجمهور لهما رائع.













قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إن إحدى صديقاتي أخذتها لحضور عرض مسرحي للفنان محمد صبحي في مدينة سنبل، مضيفة: أنا انبرت لما شوفت المسرح والشغل اللي معمول فيه".وأضافت سميرة خلال لقاءها مع الإعلامى عمرو الليثى في برنامجه "واحد من الناس" على شاشة "النهار": "محمد صبحي عامل صور للفنانيين الراحلين، على جدران المسرح كأنك في أوربا، وده عجبني جداً لإنى من عشاق فن محمد صبحي"