الصحة ترد على فيديوهات تمريض المنصورة

قالت وزارة الصحة، إن مصر مازالت في السيناريو الثاني من مواجهة فيروس كورونا، معقبا: "موصلناش للمرحلة الصعبة، وإن شاء الله مش هنوصل".





وعقبت وزارة الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، على مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمعروف إعلاميا بـ فيديو تمرض المنصورة، قائلا: "المستشفى واقفة على رجليها".





وأشارت إلى أن وزيرة الصحة راجعت كل الإمكانيات الطبية المتوفرة بالمستشفى، ووجهت بأي أي نقص يتم توصيله للمستشفى فورا.



