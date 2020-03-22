"صحة الطائف" تعلن تأجيل فحوصات الزواج حتى إشعار آخر

أعلنت صحة الطائف، تأجيل فحوصات الزواج، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت في إعلان لها أخيرا إن تأجيل مواعيد الفحص للزواج سيكون ممتداً حتى إشعار آخر.

من جانبها، أعلنت عدد من المستشفيات تأجيل عدد من المواعيد الطبية في العيادات الخارجية والعلاج الطبيعي حتى إشعار آخر، فيما بادرت مستشفيات بإيصال الأدوية إلى منازل الذين لديهم أوامر إعادات صرف.

وحث مستشفى النساء والولادة المراجعات على اقتصار مراجعاتهن دون مرافقين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق السبت، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 حالة.





وقال محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، إن 8 حالات تعافت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16 حالة.





ودعا العالي الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيراً إلى أن المخالطة هي المسبب الأول حالياً للإصابة بفيروس كورونا.





ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.





وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.





وقال المتحدث باسم الصحة: التجمعات على جميع مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، معقبًا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء.