Advertisements
Advertisements
Advertisements

"صحة الطائف" تعلن تأجيل فحوصات الزواج حتى إشعار آخر

الأحد 22/مارس/2020 - 12:00 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أعلنت صحة الطائف، تأجيل فحوصات الزواج، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت في إعلان لها أخيرا إن تأجيل مواعيد الفحص للزواج سيكون ممتداً حتى إشعار آخر.

من جانبها، أعلنت عدد من المستشفيات تأجيل عدد من المواعيد الطبية في العيادات الخارجية والعلاج الطبيعي حتى إشعار آخر، فيما بادرت مستشفيات بإيصال الأدوية إلى منازل الذين لديهم أوامر إعادات صرف.

وحث مستشفى النساء والولادة المراجعات على اقتصار مراجعاتهن دون مرافقين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق السبت، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 حالة.

وقال محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، إن 8 حالات تعافت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16 حالة.

ودعا العالي الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيراً إلى أن المخالطة هي المسبب الأول حالياً للإصابة بفيروس كورونا. 

ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.

وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.

 وقال المتحدث باسم الصحة: التجمعات على جميع مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، معقبًا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فحوصات صحة تأجيل الطائف الزواج اشعار آخر

أخبار تهمك

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت 21 مارس: ميسي يطالب بطرد نجم البرسا ويطلب صفقة مفاجئة من بايرن ميونيخ.. أزمة كبرى تعصف ببرشلونة.. وبشرى سارة تهبط على كامب نو

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

فرمان كارتيرون يحسم انضمام حسام عاشور للزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. إنجي علاء تكشف عن حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 4 ساعات

تصرف غريب من كوريا الشمالية وسط أزمة فيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

سبورت: خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ضم حلم ميسي

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف سبب انخفاض نسب الإصابة بـ الكورونا في مصر

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شركة السكر: توزيع كولونيا ٥٥٥ على بطاقات التموين لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة" تؤكد استقرار حالة الباحة المصابة بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. مستشفى رفحاء تؤجل جميع المواعيد والعمليات الباردة

المملكة تقرر إغلاق المحلات التجارية في جميع المناطق لمواجهة كورونا

القوات المسلحة بالسعودية تنشر مستشفيات متنقلة لمواجهة كورونا

وزير الشؤون الإسلامية يطالب المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية

جامعة "الحدود الشمالية"تلغي جميع اختباراتها الفصلية والنهائية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

06:49 م

تصرف غريب من كوريا الشمالية وسط أزمة فيروس كورونا

10:56 م

الصحة تكشف سبب انخفاض نسب الإصابة بـ الكورونا في مصر

11:10 م

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status