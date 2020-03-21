تركيا تعلن فرض حظر تجوال على "كبار السن" بسبب كورونا





أعلنت تركيا، مساء اليوم السبت، أنها فرضت حظر تجوال على كبار السن وحظرت على المطاعم تقديم أطعمة داخلها في تشديد لإجراءات احتزازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع زيادة عدد الوفيات لأكثر من الضعف.





وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه: إن "عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 947حالة"، موضحاً أنه "تم إجراء 2953 فحصاً في المجمل خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفاً "نحذر المسنين، مخاطر الوفاة تزداد مع التقدم في السن".





وكانت تركيا، قد علقت في وقت سابق، الرحلات الجوية مع 46 دولة أخرى وحظرت النزهات الخلوية وحفلات الشواء مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس فيها إلى مثليه تقريباً على نحو يومي في غضون أسبوع.





وكانت أنقرة علقت الطيران مع 22 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات ومنعت صلاة الجماعة وأرجأت المباريات الرياضية إلى أجل غير مسمى، وينطبق حظر الطيران الجديد على كندا والشطر الشمالي لجزيرة قبرص.





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".



